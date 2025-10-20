İSTANBUL 20°C / 11°C
Dünya

Trump'tan Ukrayna'ya çağrı: Savaş hatlarında durun, müzakere edin

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın 'savaş hatlarında durması' ve mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiğini önerdi.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 09:32
Trump'tan Ukrayna'ya çağrı: Savaş hatlarında durun, müzakere edin
ABONE OL

ABD merkezli The Daily Beast adlı internet sitesinin haberine göre, Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

TRUMP, UKRAYNA'YA UYARIDA BULUNDU

Ukrayna'nın "savaş hatlarında durması" ve Rusya ile savaşını sonlandırması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, Kiev yönetiminin mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"YAPMALARI GEREKEN SAVAŞ HATLARINDA DURMAK"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile son görüşmesinde "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddialarını reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." dedi.

Önceliğin, çatışmaların derhal durdurulması olduğunu kaydeden Trump, Ukrayna'nın "daha sonra bir şeyler müzakere edebileceğini" savundu.

