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Dünya

Trump'tan Ukrayna'ya yardım şartı: Toplam değeri 500 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yardımının bir karşılığı olduğunu belirterek 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini belirtti.

IHA11 Şubat 2025 Salı 13:28 - Güncelleme:
Trump'tan Ukrayna'ya yardım şartı: Toplam değeri 500 milyar dolar
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajın ikinci bölümünde Rusya-Ukrayna krizine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların karşılığı olarak Ukrayna'nın geniş doğal kaynaklarından pay alması gerektiğini işaret etti. Trump, "Nadir mineraller, petrol ve gaz açısından son derece değerli topraklara sahipler. Paramızın güvence altına alınmasını istiyorum, çünkü yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Bir anlaşma yapabilirler, yapmayabilirler. Bir gün Rus olabilirler veya olmayabilirler, ancak oradaki tüm bu paraya sahip olacağız ve ben geri istiyorum diyorum. Onlara bunun karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğimi söyledim. Onlar da esasen bunu yapmayı kabul ettiler, bu yüzden en azından aptal hissetmiyoruz. Onlara şunu söyledim: 'Bir şey elde etmeliyiz. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz" ifadelerini kullandı. Trump, "Her zaman söylüyorum, eğer ben başkan olsaydım, seçimler hileli olmasaydı bu asla olmazdı. Bu (savaş) asla olmazdı. Putin ile olmazdı, 7 Ekim'de İsrail'e saldırı da asla olmazdı" dedi.

"EN ÇOK AMERİKALILAR YARDIM ETTİ VE EN ÇOK AMERİKALILAR KAZANMALI"

Ukrayna, modern teknolojilerin üretimi için kritik önem taşıyan lityumdan titanyuma kadar önemli element ve mineraller yataklarına ve ayrıca geniş kömür rezervleri ile petrol, gaz ve uranyuma sahip. Küresel kaynak yarışında "Çin'i yenmeyi" isteyen Trump, daha önce de Ukrayna'nın maden zenginliğinden yararlanma isteğini dile getirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz Cuma günü Reuters'a verdiği röportajda, "En çok Amerikalılar yardım etti ve bu nedenle en çok Amerikalılar kazanmalı. Bunun hakkında Başkan Trump ile de konuşmak istiyorum" demişti.

Zelenskiy, hafta sonu Trump'ın yardımcısı JD Vance ile görüşmeye hazırlanıyor.

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