Trump, hukuk danışmanı Alina Habba'nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasıyla ilgili Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Grönland'daki ABD askeri varlığının genişletilmesi planları sorulan Trump, "Grönland'a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetti.

"Grönland modern çağda çok önemli. Bence Danimarka ve Avrupa Birliği (AB) bunu anlıyor. Eğer anlamıyorsa, açıklamak zorunda kalacağız." diyen Trump, bölge hakimiyeti konusunda ABD'nin tutumunun altını çizdi.

Donald Trump, Grönland çevresindeki su yollarının buz kırıcılarla açılarak kullanılır hale geldiğine işaret ederek, bu su yollarıyla "doğrudan Çin'e ve Rusya'ya erişim sağlandığını" belirtti.

"TREN DE ARAGUA" ÜYELERİNİN SINIR DIŞI EDİLMESİ HAKKINDA KONUŞTU

ABD Başkanı Trump, bazı düzensiz göçmenlerin ülke içinde oluşturduğu tehdit bağlamında, suça karışmış örgüt üyelerine karşı Adalet Bakanı Pam Bondi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in çalışmalarını övdü.

Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" üyelerinin ülke genelinde şiddet suçunun kabul edilemez seviyelere yükselmesine neden olduğunu söyleyerek, "Biz bunu azaltıyoruz, çok sayıda kötü insandan kurtuluyoruz." diye konuştu.

"ABD yargısının bu işi yapmamıza izin vermesi gerekiyor." ifadesini kullanan Trump, son başkanlık seçimlerini kazanmalarında bu yönde verdikleri vaatlerin etkili olduğunu kaydetti.

ABD'NİN SINIR DIŞI ETTİĞİ 261 ÇETE ÜYESİ EL SALVADOR'A GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

D.C. Bölge Mahkemesi yargıcı James Boasberg, Trump yönetiminin bu ay başında "Tren de Aragua" çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle 261 Venezuelalı göçmeni yasal süreç olmadan El Salvador hapishanelerine göndermesine karşılık geçici durdurma emri vermiş ancak Trump yönetimi, karar mahkemede resmileşene kadar uçakların havalandığını savunmuştu.

Trump yönetimi, daha sonra Boasberg'in yürürlükte olan uçakların döndürülmesi emrini D.C. Temyiz Mahkemesine taşımış ancak Mahkeme, Boasberg'in yargı yetkisi lehine karar vermişti.

TRUMP'IN GRÖNLAND'LA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

ABD Başkanı, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Grönland yönetimi bu söylemlere karşı Ada'nın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.