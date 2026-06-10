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Dünya

Trump'tan USMCA sinyali: Yenilemek niyetinde değilim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nı (USMCA) yenilemeyebileceğini ifade etti. Trump, 'Yenileyip yenilemeyeceğimi bilmiyorum çünkü ABD çok daha iyi durumda.' dedi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
Trump'tan USMCA sinyali: Yenilemek niyetinde değilim
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Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gözden geçirilmesine yönelik belirlenen 1 Temmuz tarihi yaklaşırken USMCA'nın yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Yenilemek niyetinde değilim." dedi.

Trump, "şimdiye kadarki en kötü ticaret anlaşması" olarak nitelendirdiği Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan USMCA ile sistemin daha iyi hale getirildiğini aktardı.

Anlaşmanın imzalanmasından 6 yıl sonra yeniden gözden geçirilmesine imkan tanıyan yapısına dikkati çeken Trump, "Yenileyip yenilemeyeceğimi bilmiyorum çünkü ABD çok daha iyi durumda." dedi.

Trump, "Kanada'nın ve Meksika'nın sahip olduğu hiçbir şeye ihtiyacımız yok ama onların bizim sahip olduğumuz her şeye ihtiyacı var. Bize daha iyi davranmak zorundalar. Meksika ve Kanada ile ticarette açık veriyoruz oysa onlarla ticarette fazla veriyor olmamız gerekirdi." diye konuştu.

USMCA'yı "daha iyi bir anlaşma" olarak tanımlamasının nedeninin "sona erdirme" hakkı vermesi olduğunu vurgulayan Trump, Kanada ve Meksika ile görüştüklerini kaydetti.

- NAFTA YERİNİ USMCA'YA BIRAKMIŞTI

ABD Başkanı Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de müzakereye açılan NAFTA, sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, Trump, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen USMCA, 2020'de yürürlüğe girmişti.

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