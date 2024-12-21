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Dünya

Trump'tan Vatikan'a Papa'yı eleştiren büyükelçi adayı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Vatikan Büyükelçiliğine, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a eleştirileriyle bilinen Brian Burch'ü aday gösterdiğini duyurdu.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
Trump'tan Vatikan'a Papa'yı eleştiren büyükelçi adayı
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Vatikan Büyükelçiliğine "CatholicVote" grubunun başkanı Brian Burch'ü aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, "Brian, 9 çocuk babası dindar bir Katolik. Çok sayıda ödül almasının yanı sıra olağanüstü bir liderlik sergileyerek ülkedeki en büyük Katolik savunuculuk gruplarından birinin kurulmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını, senatonun onaylaması gerekiyor.

Burch, Papa'ya eleştirileriyle biliniyor. Burch, daha önce, Papa'nın LGBT bireyleri reddetmemesinin Kilise'de "karışıklık" yarattığını savunmuştu.

Öte yandan, Papa Franciscus da daha önce isim vermeden, Trump'ı göçmenlere karşı duvarlar örmeyi savunması nedeniyle eleştirmişti.

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