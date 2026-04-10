ABD'nin İran'a müdahaleye destek vermeyen Papa'yı 14. yüzyıldaki 'Avignon Papalığı' örneğiyle tehdit ettiği, Beyaz Saray ziyaretinin bu yüzden iptal edildiği ortaya çıktı.

ABD ile Vatikan'ın İran savaşı yüzünden sert bir gerilim yaşadığı iddia edildi. Kıdemli Vatikan diplomatı Christophe Pierre'in ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) çağrıldığı ve üst düzey yetkililerinden Elbridge Colby tarafından sert bir şekilde uyarıldığı bildirildi. Görüşmede, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ABD'nin yanında durmasının daha doğru olacağı ifade edilirken, ABD'nin gerekirse istediği şekilde hareket edebileceği vurgulandı.

KARDİNALE SAVAŞ AZARI

The Free Press'in haberine göre ABD'li yetkililer, Kardinal Pierre'i ocak ayında Pentagon'a çağırarak "ABD'nin dünyada istediğini yapabilecek askeri güce sahip olduğunu, Katolik Kilisesi'nin de ABD Başkanı Donald Trump'ın tarafını tutması gerektiğini" söyledi. İddiaya göre görüşmede bir ABD yetkilisi 14'üncü yüzyıldan kalma bir silahla Fransız Krallığı'nın Roma piskoposunu kendi iradesine boyun eğdirmek için askeri güç kullandığı dönem olan Avignon Papalığı'nı hatırlattı.

Haberde, görüşmenin Elbridge Colby tarafından organize edildiği ve bunun Pentagon ile Vatikan arasında bugüne kadar görülmemiş bir temas olduğuna dikkat çekildi. Colby'nin, Trump'ın ilk döneminde de görev yaptığı ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakın ilişkileri olduğuna vurgu yapıldı.

PAPA ZİYARETİ İPTAL ETTİ

Haberde bazı Vatikan yetkililerinin Pentagon'un tehditlerinden endişelendiğini, Papa Leo'nun yıl sonlarında ABD'yi ziyaret etme planlarını rafa kaldırdıkları belirtildi. Vatikan'daki diğer yetkililer ise Pentagon'un Avignon papalık dönemine atıfta bulunmasını Kutsal Makam'a karşı askeri güç kullanma tehdidi olarak gördüler. İlk günden itibaren ABD'nin savaş politikalarını eleştiren Papa Leo, Trump'ın İran'a yönelik 'medeniyet yok olacak' tehdidine tepki göstererek, bunun kabul edilemez olduğunu ve diyaloğa geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. Pentagon ise söz konusu iddiaları reddetti. Pentagon Sözcüsü, görüşmenin 'saygılı ve makul' bir diyalog olduğunu belirterek, haberin 'abartılı ve çarpıtılmış' olduğunu savundu.

FRANSA KRALI REST ÇEKMİŞTİ

Papalık ile Fransız tahtı arasındaki çatışmalar, Fransa Kralı 4. Philippe'in ajanları tarafından tutuklanıp kötü muamele gören Papa 8. Bonifatius'un ölümüyle doruğa ulaştı. Benedictus'un ölümü üzerine Philippe baskılarla 1305'te Bordeaux Başpiskoposu'nun Papa 5. Clement olarak seçilmesini sağladı. Clement Roma'ya gitmeyi reddetti ve 1309'da papalık makamını Roma'dan Fransa'nın Avignon kentine taşıdı. Avignon 67 yıl boyunca papaların ikametgahı oldu. Avignon'da hepsi Fransız olan ve Fransa Krallığı'nın etkisi altında olan toplam 7 Papa hüküm sürdü.

