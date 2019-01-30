Trump: Amerikalılar Venezuela'yı seyahat etmemeli
ABD Başkanı Trump, bugün Venezuela'da büyük bir gösterinin beklendiğini belirterek, ABD vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar Venezuela'ya gitmemesini istedi.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden Venezuela ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bugün Venezuela'da büyük bir gösterinin beklendiğini ve ABD vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar Venezuela'ya seyahat etmemesini istedi.
Trump, "Maduro, ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından Venezuela'da muhalefetle müzakere etmeye istekli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındı. Bugün büyük bir protesto bekleniyor. Amerikalılar bir sonraki duyuruya kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli." ifadelerini kullandı.
SURİYE VE AFGANİSTAN MESAJI
Suriye ve Afganistan ile ilgili de açıklamada bulunan Trump, "Başkan olduğumda, Suriye'de DEAŞ kontrolden çıkmıştı ve her yere yayılıyordu. O zamandan beri muazzam ilerleme kaydedildi özellikle son 5 haftada. Halifelik yakında yıkılacak, 2 yıl önce düşünülemezdi. 18 yıllık savaşın ardından Afganistan görüşmeler son derece iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.
Afganistan'da savaşın devam ettiğni ancak Afganistan halkının artık barış istediğini belirten Trump, "Görüşmelerin başarılı olup olmayacağını yakında göreceğiz?" dedi.
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