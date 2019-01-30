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Trump: Amerikalılar Venezuela'yı seyahat etmemeli

ABD Başkanı Trump, bugün Venezuela'da büyük bir gösterinin beklendiğini belirterek, ABD vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar Venezuela'ya gitmemesini istedi.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden Venezuela ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bugün Venezuela'da büyük bir gösterinin beklendiğini ve ABD vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar Venezuela'ya seyahat etmemesini istedi.

Trump, "Maduro, ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından Venezuela'da muhalefetle müzakere etmeye istekli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındı. Bugün büyük bir protesto bekleniyor. Amerikalılar bir sonraki duyuruya kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli." ifadelerini kullandı.

SURİYE VE AFGANİSTAN MESAJI

Suriye ve Afganistan ile ilgili de açıklamada bulunan Trump, "Başkan olduğumda, Suriye'de DEAŞ kontrolden çıkmıştı ve her yere yayılıyordu. O zamandan beri muazzam ilerleme kaydedildi özellikle son 5 haftada. Halifelik yakında yıkılacak, 2 yıl önce düşünülemezdi. 18 yıllık savaşın ardından Afganistan görüşmeler son derece iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da savaşın devam ettiğni ancak Afganistan halkının artık barış istediğini belirten Trump, "Görüşmelerin başarılı olup olmayacağını yakında göreceğiz?" dedi.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ SÜRÜYOR
 
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen Maduro karşıtı gösterilerde kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ilanın hemen ardından Trump’ın yazılı bir açıklama yayımlayarak Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması iki ülke arasındaki tansiyonu artırmıştı.
 
Brezilya, Artantin gibi çok sayıda Güney Amerika ülkesi tarafından tanınan Guaido'ya Avrupa'dan da destek açıklamaları gelmiş; Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Küba ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya desteklerini ilan etmişti.
 
Venezuela'da Maduro hükümetini istifa zorlayarak ülkeyi erken seçime götürmek isteyen ABD yönetimi, baskıyı artırmak için Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almış, ABD'deki Venezuela'ya ait varlıkların kontrolünün ise Juan Guaido'ya geçtiğini açıklamıştı.
 
 

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