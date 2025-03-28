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Dünya

Trump'tan Washington DC için yeni karar

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de güvenliği artırmak amacıyla görev gücü kurdu.

AA28 Mart 2025 Cuma 11:39 - Güncelleme:
Trump'tan Washington DC için yeni karar
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, başkentteki evsizlerin toplandığı alanların kaldırılması, şehrin "temiz ve güvenli" olması yönündeki isteğini göreve geldiği günden beri sık sık dile getiren Trump, bu hedefini gerçekleştirmek amacıyla yeni kararnameye imza attı.

Kararname kapsamında evsizlerin kaldığı çadırların toplanması, düzensiz göçmenlerin belirlenerek sınır dışı edilmeleri ve suç oranlarının azaltılması gibi konular üzerine çalışmalar yürütecek görev gücü oluşturuldu.

İçişleri Bakanı Doug Burgum tarafından koordine edilecek ekibe federal topraklarda bulunan tüm evsiz kamplarını kaldırmaları ve bu alanların temizlenmesi talimatı verildi.

Görev gücünde İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) temsilciler yer alacak.

- BAŞKENTTEKİ "EVSİZLER" PROBLEMİ

Washington DC'de hükümet binalarının yakınında evsizlerin kaldığı alanların artışı, yerel siyasette tartışmalara yol açmıştı.

Suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olduğunu öne sürdüğü yerel yönetimi eleştiren Trump, Washington DC'nin federal yönetim tarafından devralınması gerektiğini savunmuştu. Başkan Trump, "Bunu yapmaya yetkin değilse onun yerine biz yapmak zorunda kalacağız." ifadesini kullanmıştı.

Belediye Başkanı Bowser ise yönetiminin kentteki sorunları çözmek için etkili adımlar attığını belirtmişti.

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