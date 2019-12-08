Trump'tan Yahudilere çağrı: Bunu bana açıklamak zorunda kalacaksınız

Dev kumarhanelerin sahibi ve Trump destekçisi Yahudi Sheldon Adelson ve karısı Miriam da aralarında bulunduğı İsrail-Amerikan Konseyi toplantısında konuşan Trump, Yahudi-Amerikalıların demokratlara oy vermesinin yanlış olduğunu belirtti.

Trump Florida'daki konuşmasında Yahudilere, ''Birçoğunuz son yönetimdeki (Demokratlar) insanlara oy verdiniz. Günün birinde bunu bana izah etmek zorunda kalacaksınız. Çünkü onların İsrail'i sevdiklerini pek sanmıyorum.'' şeklinde seslendi.

Yahudi - Amerikalıların Demokratlara oy vermelerini eleştiren Trump, ''Yahudi devletinin Beyaz Saray'da hiçbir zaman başkanınız Donald J. Trump'tan daha iyi bir dostu olmadı.'' dedi.

Florida'daki Yahudi seçmenler, ABD'deki oy oranının sadece küçük bir kısmını oluşturuyorlar. Ancak Florida'daki seçim bilmecesinin çok önemli bir parçasını oluşturuyorlar.

Bu Yahudiler tarihsel olarak, sürekli bir şekilde Demokratları destekledi.