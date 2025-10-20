İSTANBUL 19°C / 11°C
Dünya

Trump'tan yeni atama... Mark Savaya Irak Özel Temsilcisi oldu

ABD Başkanı Trump, Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi.

20 Ekim 2025 Pazartesi 00:40
Trump'tan yeni atama... Mark Savaya Irak Özel Temsilcisi oldu
ABD Başkanı Trump, Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi.

Atamayı sosyal medya hesabından duyuran Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mark'ın Irak-ABD ilişkilerine dair derin anlayışı ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır. Mark, Michigan'daki kampanyamda kilit bir rol oynadı ve diğerleriyle birlikte Müslüman Amerikalıların rekor sayıda oy almasını sağladı. Tebrikler Mark!"

