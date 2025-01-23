Trump'tan yeni başkanlık döneminin ilk röportajı! Biden'a yüklendi

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta devraldığı başkanlığının ilk televizyon röportajını, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdi.

Ağırlıklı olarak iç politika meselelerinin konuşulduğu röportajın bugün yayınlanan bölümünde Trump, geniş şekilde Biden yönetiminin politikalarını eleştirdi.

2020'deki seçimleri kaybetmese ABD'de enflasyonun olmayacağını, Afganistan'dan çekilme krizinin yaşanmayacağını, Rusya-Ukrayna savaşı ile 7 Ekim 2023 saldırısının hiç yaşanmayacağını savunan Trump, tüm bu olayların Biden yönetiminin "zayıflığından" dolayı yaşandığını savundu.

ABD'nin son 4 yılda ciddi şekilde zafiyete uğradığını iddia eden Trump, "Bahsettiğim sorunların hepsi çözülebilir. Ülkemizi geri kazanabiliriz ancak bu seçimleri kazanmasaydık, ülkemizi gerçekten kaybedebilirdik." diye konuştu.

- BİDEN HERKESİ AFFETTİ, ASIL KENDİSİNİ AFFETMEDİ

Biden'ın, görevinin son günlerinde yakın çevresindeki birçok kişiyi ve aile üyelerini affetmesine tepki gösteren Trump, asıl Biden'ın kendini affetmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Biden'a atıf yaparak, "Bu adam etrafta dolaşan herkesi affetti. İşin komik, belki de üzücü yanı, kendisini affetmemiş olması. Aslına bakarsanız, her şey onunla ilgiliydi yani para ona gitti." değerlendirmesini yaptı.

Biden'ın özellikle kendisine karşı Rusya soruşturmasını ve diğer soruşturmaları yürüten bazı Demokrat isimleri de affettiğini anımsatan Trump, tüm bunların "siyasi bir cadı avı" olduğunu savundu.

- "LOS ANGELES'A BİR BAKIN, SANKİ NÜKLEER BOMBA PATLAMIŞ GİBİ"

Demokrat yönetimin halen yangınların devam ettiği Los Angeles'a doğru düzgün müdahale edemediğini iddia eden Trump, California'nın kuzeyindeki su havzalarında yeterli miktarda su olmasına rağmen bu suların Los Angeles bölgesine getirilememesinin eyaletin ve kentin Demokrat yöneticilerinin "beceriksizliği" olduğunu savundu.

Trump, "Los Angeles'a bir bakın, sanki nükleer bomba patlamış gibi." diye konuştu.

- "(AMERİKALILAR) ERKEKLERİ BAŞKA ŞEKİLLERDE KADIN SPORLARINDA GÖRMEK İSTEMİYORLAR"

Trump, seçim sürecinde de dile getirdiği ve trans bireylerin kadın sporlarına katılmasını yasaklayan adımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Demokratların bu konuda Amerikan halkını dinlemediğini savunan Trump, "İnsanlar bir kadının boks ringinde bir erkek tarafından dövüldüğünü görmek istemiyorlar. Erkekleri başka şekillerde kadın sporlarında görmek istemiyorlar. Bir çocuğun erkek olarak evden çıkıp, iki gün sonra kız olarak geri dönmesini istemiyorlar. Bir ebeveyn bunu görmek istemez ve bunun mümkün olduğu eyaletler var." dedi.

- TRUMP, "ÇİN'İN TİKTOK ÜZERİNDEN GÖZETLEME YAPTIĞI" FİKRİNİ SORGULADI

Öte yandan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasının temel gerekçesi olarak gösterilen "Çin'in TikTok üzerinden gözetleme yaptığı" fikrine pek katılmadığını, meselenin bu olmadığını ifade etti.

Amerikalıların kullandığı birçok telefon ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların Çin tarafından üretildiğini ve eğer endişe edilecekse bu alanlarda daha büyük risklerin olacağını anlatan Trump, şunları kaydetti:



"Bakın, telefonlarımızı Çin'de yaptırıyoruz. Çin'de üretilen pek çok şeyimiz var. Peki neden bundan bahsetmiyorlar? Burada gençlerden bahsediyoruz. Çin için çılgın videolar izleyen gençleri önemli mi?"

TikTok'u satın almak isteyen Amerikan firmaları olduğunu kaydeden Trump, bu konuda ilerleme sağlayacaklarını düşündüğünü belirtti.

ABD BAŞKANI TRUMP, SUİKAST GİRİŞİMİNDE YARDIMINA KOŞAN CURRAN'I GİZLİ SERVİSİN BAŞINA ATADI

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik 13 Temmuz 2024'teki suikast girişiminde yardımına koşan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Sean Curran'ı, ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yeni atamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Curran'ı ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını belirten Trump, "(Curran), Pensilvanya'da beni bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske attığında cesaretini kanıtladı." ifadesini kullandı.

Trump, "Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda ona güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer bakanlık ve hükümet pozisyonlarının aksine, Gizli Servis Direktörü'nün Senatodan onay alması gerekmiyor.

- TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

ABD BAŞKANI TRUMP, HUSİLERİ YENİDEN "YABANCI TERÖR ÖRGÜTLERİ" LİSTESİNE EKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkardığı, Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" örgütünü yeniden bu listeye ekledi.

ABD Başkanı Trump, başkanlık kararnamesiyle Yemen'de İran destekli Husileri yeniden "terör örgütleri" listesine aldığını duyurdu.

Trump, açıklamasında, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini, ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.

İran'ın çeşitli yollarla "terör aktivitelerini" bölgeye yaydığını ve Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" adlı örgütün de bu kapsamda kullanıldığını savunan Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.