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Dünya

Trump'tan yeni gümrük tarifesi kararı: Hindistan'a yüzde 25 vergi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos itibariyle Hindistan'dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Hindistan'ın Çin'le birlikte Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler arasında olduğunu belirten Trump, 'Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek.' dedi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 16:10 - Güncelleme:
Trump'tan yeni gümrük tarifesi kararı: Hindistan'a yüzde 25 vergi uygulanacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Çin'le birlikte Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından Hindistan'a ilişkin paylaşım yaptı.

Hindistan'ın dost bir ülke olduğuna işaret eden Trump, "Buna rağmen, yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık çünkü gümrük tarifeleri çok yüksek, dünyadaki en yüksekler arasında ve tüm ülkeler içerisindeki en zorlu ve berbat, parasal olmayan ticaret engellerine sahipler." ifadelerine yer verdi.

Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığını belirten Trump, "Ayrıca Çin'le birlikte Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil. Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." paylaşımında bulundu.

Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etti.

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