Trump'tan yeni gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Yarın sabah ticaretle ilgili en az 7 ülkeye, öğleden sonra da daha fazlasına ilişkin duyuru yapacağız" ifadelerini kullanarak, yeni gümrük vergileriyle ilgili ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

ABD, bazı ülkelere yeni gümrük vergileri uygulayacak. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Yarın sabah ticaretle ilgili en az 7 ülke duyuracağız. Öğleden sonra da daha fazlasını duyuracağız" ifadelerini kullanarak, ABD'nin küresel ticaret düzenlemelerinde bir yeniliği işaret etti. Trump'ın açıklaması, özellikle son haftalarda BRICS ülkelerine yönelik sert vergi politikaları ve Avrupa Birliği (AB) ile gerilimi artan ticari ilişkiler bağlamında dikkat çekti.

Uzmanlar, Trump'ın vurguladığı 7 ülkenin daha önce gümrük mektubunu yayımladığı Tunus, Malezya, Kazakistan, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'ın olabileceğini ifade ediyor.

"ABD'Yİ YILLARCA SÖMÜRDÜLER, ŞİMDİ BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Trump, geçtiğimiz Pazartesi günü 14 ülkeye gümrük vergileri uygulamalarına ilişkin mektuplar gönderildiğini söylediği açıklamasında, Ağustos ayına kadar bir karara varılmazsa daha ağır vergilerin yürürlüğe gireceğini, alıcı ülkelerin Washington'un uygulamalarına karşı hamlede bulunarak ABD'ye uygulanan gümrük vergilerini arttırmaları durumunda ise çok daha ağır yaptırımlar uygulanabileceğini bildirmişti. ABD Başkanı geçtiğimiz Pazartesi günü ayrıca "Kendilerini BRICS'in ABD karşıtı politikaları ile özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 değerinde arttırılacak" ifadelerini kullanırken, daha önce yaptığı bir açıklamada da, "ABD'yi yıllarca sömürdüler, şimdi bedelini ödeyecekler" demişti.