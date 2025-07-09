İSTANBUL 39°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0488
  • EURO
    46,947
  • ALTIN
    4237.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump'tan yeni gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret politikalarında yeni adımlar atacaklarını duyurarak, çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergisi kararlarını açıklamaya hazırlandıklarını bildirdi.

IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
Trump'tan yeni gümrük vergisi hamlesi
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Yarın sabah ticaretle ilgili en az 7 ülkeye, öğleden sonra da daha fazlasına ilişkin duyuru yapacağız" ifadelerini kullanarak, yeni gümrük vergileriyle ilgili ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

ABD, bazı ülkelere yeni gümrük vergileri uygulayacak. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Yarın sabah ticaretle ilgili en az 7 ülke duyuracağız. Öğleden sonra da daha fazlasını duyuracağız" ifadelerini kullanarak, ABD'nin küresel ticaret düzenlemelerinde bir yeniliği işaret etti. Trump'ın açıklaması, özellikle son haftalarda BRICS ülkelerine yönelik sert vergi politikaları ve Avrupa Birliği (AB) ile gerilimi artan ticari ilişkiler bağlamında dikkat çekti.

Uzmanlar, Trump'ın vurguladığı 7 ülkenin daha önce gümrük mektubunu yayımladığı Tunus, Malezya, Kazakistan, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'ın olabileceğini ifade ediyor.

"ABD'Yİ YILLARCA SÖMÜRDÜLER, ŞİMDİ BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Trump, geçtiğimiz Pazartesi günü 14 ülkeye gümrük vergileri uygulamalarına ilişkin mektuplar gönderildiğini söylediği açıklamasında, Ağustos ayına kadar bir karara varılmazsa daha ağır vergilerin yürürlüğe gireceğini, alıcı ülkelerin Washington'un uygulamalarına karşı hamlede bulunarak ABD'ye uygulanan gümrük vergilerini arttırmaları durumunda ise çok daha ağır yaptırımlar uygulanabileceğini bildirmişti. ABD Başkanı geçtiğimiz Pazartesi günü ayrıca "Kendilerini BRICS'in ABD karşıtı politikaları ile özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 değerinde arttırılacak" ifadelerini kullanırken, daha önce yaptığı bir açıklamada da, "ABD'yi yıllarca sömürdüler, şimdi bedelini ödeyecekler" demişti.

  • ticaret politikaları
  • ABD Başkanı
  • gümrük vergisi

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.