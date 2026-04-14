  • Trump'tan yeni rota! ''Petrol zenginisin'' diyerek o ülkeye yüklendi
Dünya

Trump'tan yeni rota! ''Petrol zenginisin'' diyerek o ülkeye yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'daki enerji ihtiyacına dikkat çekerek Birleşik Krallık'ın Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını kullanmamasını “trajik” ve “akılsızlık” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere yönetiminin enerji politikalarını hedef aldı.

Avrupa'nın enerjiye çok ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Trump, "Birleşik Krallık dünyanın en büyük petrol yataklarından biri olan Kuzey Denizi petrolünü kullanıma açmayı reddediyor. Ne kadar trajik." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin bu bölgedeki petrolü çıkarmak yerine Norveç'ten "iki kat pahalı" şekilde petrolü satın aldığını savunan Trump, "Norveç bir servet kazanıyor. Enerji açısından Norveç'ten daha iyi bir konuma sahip olan Birleşik Krallık, sondaj yapmalı. Bunu yapmamaları kesinlikle delilik. Artık rüzgar değirmenlerine son verin." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin dünya enerji fiyatlarını olumsuz şekilde etkilemesi, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve gaz arama ruhsatları vermesi yönündeki çağrıları güçlendirmişti.

