Trump'tan ''zaman daralıyor'' tehdidi: Bundan sonra daha da kötüye gidecek

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 55. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan medyasının İran haberlerine tepki gösterdi.

New York Times (NYT) ve CNN'e atıfta bulunan Trump, bu tür medya kuruluşlarının kendisini İran konusunda "zayıf" göstermeye çalıştığını öne sürerek, bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, "İran'la olan savaşı (eğer buna savaş denebilirse) bitirmek için 'sabırsızlandığımı' düşünenlere şunu belirtmek isterim, ben muhtemelen bu pozisyonda bulunmuş en az baskı altında olan kişiyim. Benim dünya kadar zamanım var ama İran'ın yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İran'a yönelik ablukasının "çok sağlam" şekilde sürdüğünü kaydeden Trump, "Zaman onların lehine işlemiyor. Anlaşma sadece ABD, müttefiklerimiz ve dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ'DE TRUMP'TAN VUR EMRİ

Süresiz ateşkesin ilan edildiği İran ve ABD arasındaki Hürmüz gerginliği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler de olsa vurup batırma emri verdim. Hiçbir tereddüt olmayacak" ifadelerini kullanarak, İran'ın 159 gemisinin "denizin dibinde" olduğunu vurguladı.

İran'ın Boğaz'a döşediği mayınlara da değinen Trump, "Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetlerin üç kat artırılmış şekilde devam etmesini emrediyorum" dedi.

Sözlerine devam eden Trump, "İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor. Gerçekten bilmiyorlar. Savaş alanında ağır kayıplar veren 'sertlik yanlıları' ile 'ılımlılar' arasındaki iç çekişme çılgınlık. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi boğazdan giremez veya boğazdan çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar boğaz kapatılmış durumda." dedi.

ABD/İSRAİL-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

23:13 ABD Başkanı Donald Trump, "Hiç bu kadar çok mühimmatımız olmamıştı. Gemilerimiz dolu. Harekete geçmeye hazırlar" dedi.

22:27 İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Halk arasında oluşan olağanüstü birlik nedeniyle düşman saflarında bir kırılma meydana geldi" dedi.

21:30 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin, "Ben dünyadaki tüm zamana sahibim ancak İran değil, zaman daralıyor. Zaman onların lehine değil" dedi.

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, çatışma sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı'nı temizleme amacıyla uluslararası misyon çerçevesinde 2 mayın tarama gemisi de dahil olmak üzere 4 gemiyi bölgeye göndermeyi planladıklarını ifade etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya cesaret edemediğini ifade etti.

ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında seyreden, yaptırıma tabi tutulduğu ve İran'dan petrol taşıdığı belirtilen M/T Majestic X isimli tankere el koyduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahran yönetimine yönelik uyarıda bulunulurken, "İran Hürmüz Boğazı'nı bloke etmeye devam ederse, Alman hükümeti ek yaptırımları görüşmeye hazırdır" denildi.

Güney Kore'nin İran özel temsilcisi Chung Byung-ha, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanması çağrısında bulundu.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, Hürmüz Boğazı'ndan "geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin" Merkez Bankası hesabına aktarıldığını belirtti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getiren yasayı onaylamasının kınandığı oturumda, bu ülkenin meclisteki gözlemci statüsünün askıya alınmasına yönelik oylama yapılmasına karar verildi.

İran, "topraklarını ve hava sahasını ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında kullandırdıkları" gerekçesiyle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'i, Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği mektupla protesto etti.

İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü üyeliği ve İsrail ile işbirliği suçlamalarıyla yargılanarak idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

09:28 ABD medyasında Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

08:58 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

04:36 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini yayınladı.

03:26 İsrail ordusunda görev yapan iki uçak teknisyeni, İran'a casusluk yaptıkları iddiasıyla suçlandı.

22:15 İran Yargı Erki, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi ricası üzerine, İran'da 8 kadının idamının iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Trump'ın sahada elinin boş olması, onu yalan haberlerden başarı elde etmeye itti." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma önerisi konusunda İran'a birkaç gün süre verdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Başkan, bugün gördüğüm bazı haberlerin aksine İran'dan bir öneri alınması için kesin bir son tarih belirlememiştir; bu husus, ABD Başkanı tarafından belirlenecektir." dedi.

23:20 Birleşmiş Milletler (BM), ABD ile İran arasındaki ateşkes devam etse de bölgede gerilimin yüksek seviyede olduğunu, kritik tedarik yollarındaki aksamaların başta Suriye olmak üzere bölge halkı ve daha geniş bir coğrafya için yüksek risk oluşturduğunu belirtti.