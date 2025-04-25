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Dünya

Trump'tan Zelenski'ye 'nadir toprak elementleri' çağrısı: Hemen imzala

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementleri anlaşmasını bir an önce imzalaması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'e çağrıda bulundu.

AA25 Nisan 2025 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Trump'tan Zelenski'ye 'nadir toprak elementleri' çağrısı: Hemen imzala
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını henüz imzalamamasından şikayet etti.

Paylaşımında Trump, "Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin şu ana dek sorunsuz ilerlediğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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