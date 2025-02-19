Trump'tan Zelenski'ye tepki: Üç yıl önce bitirmeliydiniz

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı gündemini değerlendirdi.

Suudi Arabistan'daki görüşmelerin iyi başladığını ve sürecin iyi gideceğini umduğunu kaydeden Trump, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünü ve bunun artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

Trump, Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusuna da açıklık getirdi.

Ukrayna'nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde Joe Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savunan Trump, şunları söyledi:

"Bugün duydum ki 'biz davet edilmedik' diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz. Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. Ve Başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü."

Savaşın nedeni konusunda Rusya ile ilgili net bir değerlendirme yapmayan Trump, zayıf liderlik gösterdikleri için hem Biden'ın hem de Zelenskiy'nin "hiç başlamaması gereken" bir savaşın kapısını araladığını savundu.

- AVRUPA BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ OLASILIĞINA YEŞİL IŞIK

Öte yandan Trump, Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması ihtimaline sıcak baktığını ve böyle bir öneriyi desteklediğini açıkladı.

Trump, barış planının bir parçası olarak Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması fikrine nasıl baktığı sorusuna, "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu iyi olur." diye yanıt verdi.

Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin bu fikirden bahsettiğini hatırlatan Trump, "Eğer bir barış anlaşması yaparsak, bence Avrupa açısından oraya asker göndermemiz gerekmeyecek çünkü biz çok uzaktayız ama orada (Avrupa'dan) asker bulundurmak iyi olur. Buna hiç itirazım olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle Fransa'nın buna istekli olduğunu bildiğini belirten Trump, böyle bir adımın "güzel bir jest" olacağını kaydetti.

- UKRAYNA'DA SEÇİM YAPILMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME

ABD Başkanı ayrıca, Ukrayna'da güncel durumdan dolayı savaş yasalarının geçerli olduğunu, uzun zamandır seçim yapılmadığını ancak halkın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den pek de memnun olmadığını söyledi.

Trump, "(Ukrayna'da) Seçim yapmayalı uzun zaman oldu. Bu Rusya ile ilgili bir şey değil. Bu düşünce benden ve diğer birçok ülkeden geliyor. Ukrayna'daki şehirler kelimenin tam anlamıyla Gazze'ye benziyor. İnsanlar bundan bıktı. İnsanlar bir şeylerin olduğunu görmek istiyor." diye konuştu.

- AVRUPA'DAKİ ABD ASKERLERİNİ GERİ ÇEKME FİKRİ YOK

Trump, bir soru üzerine, Avrupa'daki ABD askerlerini geri çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

ABD BAŞKANI TRUMP, OTOMOBİL, İLAÇ VE ÇİPLERE YÜZDE 25 TARİFE UYGULANACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Birçok şirketin kendisiyle iletişime geçtiğini ve tarife, vergi ve teşvik politikaları dolayısıyla ABD'ye geri dönmek istediğini aktaran Trump, ülkeye dönecek çip ve otomobil şirketlerini gelecek birkaç hafta içinde duyuracaklarını söyledi.

Trump, otomobillere yönelik tarife oranının ne olacağına yönelik soru üzerine, muhtemelen bunu 2 Nisan'da söyleyeceğini ancak yüzde 25 civarında olacağını kaydetti.

Yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik tarifelerin de yüzde 25 veya daha yüksek olacağını anlatan Trump, bunların yıl boyunca önemli ölçüde artacağını dile getirdi.

Trump, ancak bu şirketlere ülkeye dönmeleri için zaman vermek istediklerini ifade ederek, "Çünkü ABD'ye geldiklerinde ve burada tesisleri veya fabrikaları olduğunda, tarife yok. Bu yüzden onlara biraz şans vermek istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliğinin otomobil tarifelerini ABD'nin uyguladığı seviyeye kadar düşürdüğünü söyleyen Trump, önemli miktarda tasarruf ettiklerini belirtti.

Trump, Venezuela'nın Chevron ve diğer enerji şirketleri aracılığıyla petrol ürünlerini ihraç etmesine izin vermeye devam etmeyi düşünüp düşünmediğine yönelik soruya, "Belki de hayır, buna bakıyoruz." yanıtını verdi.

- "MUSK BİR VATANSEVER"

Beyaz Saray'ın "ABD'li milyarder Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanı olmadığı ve hükümet kararlarında yetkisi bulunmadığına" yönelik açıklamasına dair soru üzerine de Trump, "Ona bir çalışan diyebilirsiniz, danışman diyebilirsiniz, ne derseniz deyin ama o bir vatansever." dedi.

Trump, Musk'ın ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği tabloya işaret ederek, buna göre yaşı 90 ila 99 aralığında 6 milyon 54 bin kişinin sosyal güvenlik yardımı almasının belki mümkün olabileceğini söyledi.

Ancak bu verilere göre, "sosyal güvenlik yardımı alan yaşı 100'den fazla milyonlarca kişi bulunduğuna ve bir kişinin de '360 yaşında' olduğuna" değinen Trump, "Acaba insanlar tüm bunlarla para mı alıyorlar diye merak ediyorum. Şu anda kontrol ettiğimiz şey bu." ifadelerini kullandı.

Trump, herkesin 100 yaşın üzerinde milyonlarca insanın olmadığını bildiğini belirterek, "Çok yozlaşmış bir ülkemiz var, bunu söylemek üzücü ama şimdi bunu çözüyoruz. Eğer bu hileli milyonlarca insanı sosyal güvenlikten çıkarırsanız, 70, 80 ve 90 yaşında olan ve 200 yaşında olmayan insanlardan oluşan çok güçlü bir sosyal güvenliğe sahip oluruz, bu da çok olumlu bir şey." şeklinde konuştu.

TRUMP, AP'NİN "AMERİKA KÖRFEZİ" ADINI KULLANANA KADAR OVAL OFİS'E GİREMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi talimatını vermesinin ardından, bu konudaki kullanımını değiştirmeyen Associated Press'in (AP) tutumunu değiştirene kadar Oval Ofis'e giremeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Trump'a, Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştiren kararnamesinin ardından bu konuda eski kullanımına devam eden AP'nin Oval Ofis'e alınmamasıyla ilgili görüşü soruldu.

Trump, "Ne yaptıklarını bilmiyorum ama sadece bunun Amerika Körfezi olduğunu kabul edene kadar onların dışarıda kalacağını söylüyorum." dedi.

Kararnamesine atıfta bulunan Trump, AP'nin eski ismi kullanmakta ısrar etmesini anlayamadığını ve bunun "saçma" olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Bize iyilik yapmıyorlar ve sanırım ben de onlara iyilik yapmayacağım. Hayat böyle işliyor" diyen Trump, AP'nin Amerika Körfezi adını kullanana kadar Oval Ofis'e alınmayacağını belirtti.

AP konuyla ilgili açıklamasında, Trump yönetiminin basın özgürlüğüyle ilgili temel ilkeyi çiğnediğini savunarak Beyaz Saray'ı suçlamıştı.

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