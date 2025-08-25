İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9957
  • EURO
    47,7965
  • ALTIN
    4445.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Gazze mesajı... ''Bu kabusa bir son vermeliyiz''
Dünya

Trump'tan Gazze mesajı... ''Bu kabusa bir son vermeliyiz''

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısından spesifik olarak haberi olmadığını belirterek, 'Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz.' dedi.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 19:42 - Güncelleme:
Trump'tan Gazze mesajı... ''Bu kabusa bir son vermeliyiz''
ABONE OL
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve başkanlık kararnamelerine imza attığı törende gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Trump, 'İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?' şeklindeki soruya, 'Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum.' diye karşılık verdi.Daha sonra açıklamasına devam eden Trump, 'Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz.' ifadesini kullandı.İsrail'e yönelik herhangi bir değerlendirme yapmayan ABD Başkanı, Hamas'ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını ve Gazze'deki durumun 'çok kötü' olduğunu söyledi.

İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI GAZETECİLER

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.Son olarak İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan yaşamını yitirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.