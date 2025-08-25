İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI GAZETECİLER

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve başkanlık kararnamelerine imza attığı törende gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Trump, 'İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?' şeklindeki soruya, 'Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum.' diye karşılık verdi.Daha sonra açıklamasına devam eden Trump, 'Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz.' ifadesini kullandı.İsrail'e yönelik herhangi bir değerlendirme yapmayan ABD Başkanı, Hamas'ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını ve Gazze'deki durumun 'çok kötü' olduğunu söyledi.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.Son olarak İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan yaşamını yitirdi.