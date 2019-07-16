Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, süpersonik ve nükleer nombardıman kapasiteli iki adet Tupolev Tu-160 (Nato Kod Adı: Blackjack) uçağının Baltık Denizi üzerindeki devriyesini tamamlayarak geri döndüğünü duyurdu.

Açıklamda, ''Uçuş süresi 7 saat sürdü ve uçuştan sonra uçaklar üslerine döndrü.

''3 ÜLKENİN UÇAKLARI TAKİP ETTİ''

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Tu-160'ların uçuşunu Danimarka F-16'ları, Finlandiye F-18'leri ve İsveç JAS-39 Grispen uçakları takip etti.

Rusya'nın Uzun menzilli süpersonik bombardıman uçağı Kuzey Kutbu, Atlantik'in kuzeyi ve Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde düzenli uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya'nın açıklamasına göre uçuşlar, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştiriliyor.

Ancak uçakların komşu ve düşman devletleri tedirgin etmesinin nedeni bu uçakların nükleer bombardıman kapasiteli, süpersonik uçaklar olması.