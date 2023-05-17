İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7606
  • EURO
    21,4694
  • ALTIN
    1263.78
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tuaregler depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an okudu
Dünya

Tuaregler depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an okudu

Cezayir'in güneydoğusundaki Canet (Djanet) kentinde bir grup hafız, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden insanlar için geleneksel usullerle Kur'an-ı Kerim okudu.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 03:01 - Güncelleme:
Tuaregler depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an okudu
ABONE OL

Başkent Cezayir'in 2 bin 200 kilometre güneyinde, Büyük Sahra Çölü'nde yer alan Canet kentinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Programda, Tuareg hafızlar, Kuzey Afrika'da yaygın geleneksel kıraat usulüyle depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Söz konusu programda TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan ile Canet İl Turizm Müdürü Emin Hamadi de hazır bulundu.

TUAREGLER KİMDİR

Cezayir'de "Tavarık" olarak tanınan ve bu ülkenin yanı sıra Libya, Fas, Nijer, Çad, Mali ve Burkina Faso'ya yayılan Tuaregler, Sahra Çölü'nü kendilerine mesken edinmiş büyük bir kabile olarak biliniyor.

Amaziğ-Berberi halkı olan Tuaregler, Müslüman olup Berbericenin üç farklı lehçesini konuşuyor. Esmere yakın beyaz ırk olan ve tarih boyunca Sahra Çölü'nde göçebe hayat süren Tuareglerin büyük kısmı hala bulundukları ülkelerde geleneksel yaşam tarzlarını koruyor.

"Sahra Çölü'nün kadim sahipleri" olarak da isimlendirilen Tuareglerde, Kuzey Afrika ve Büyük Sahra Çölü halkları arasındaki yaygın geleneksel yöntem dini eğitim sistemi devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.