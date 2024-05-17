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Dünya

TÜGVA İstanbul'dan ücretsiz yaz okulu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 24 Haziran – 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Yaz Okulu projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerine yönelik zengin bir eğitim ve etkinlik programı sunuluyor.

17 Mayıs 2024 Cuma 17:37 - Güncelleme:
TÜGVA İstanbul'dan ücretsiz yaz okulu
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Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol çerçevesinde gerçekleştirilen yaz okul, 384 noktada gerçekleşecek.

Öğrenciler, Yaz Okulu'nda dini, kültürel ve sportif etkinliklere katılacaklar.

Program dahilinde öğrencilere Kuran, ilmihal ve siyer dersleri verilecek. Ayrıca futbol, basketbol, badminton, oryantiring gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra geziler ve satranç gibi eğitici ve eğlenceli etkinlikler de düzenlenecek.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen gençlere ve ailelere seslenerek:

Yaz Okulu'nun bu sene sekizincisi gerçekleşecek. 7 hafta sürecek olan yaz okulu projesine öğrenciler ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekler. Başvurularımız devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için tugva.org adresini ziyaret edebilirsiniz, açıklamasında bulundu..

  • Yaz Okulu Projesi
  • Eğitim Programı
  • Gençlik Etkinlikleri
  • TÜGVA

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