İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9509
  • EURO
    6,6904
  • ALTIN
    290.971
  • BIST100
    114954
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta Haşdi Şabi'den ''ABD'nin askeri üslerini kuşatma'' tehdidi
Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi'den ''ABD'nin askeri üslerini kuşatma'' tehdidi

Irak'taki Şii milisi gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Ebu'l Ala el-Velayi, 'ABD'nin Irak'taki tüm askeri üslerini kuşatma' tehdidinde bulundu.

AA31.12.2019  16:23 - Güncelleme: 31.12.2019  16:23

Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Velayi, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi'nin bugün kuşattığı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini "şer elçiliğine" benzeterek, ABD'nin Irak'taki tüm askeri üs ve karargahlarını da yakında kuşatacaklarını ileri sürdü.

ABD'nin yanı sıra "onun uzantısı ülkelerin" de hedeflerinde olduğunu kaydeden Velayi, söz konusu ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıraladı.

Velayi ayrıca 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği baskınından bugünkü Bağdat Büyükelçiliği baskınına kadar geçen sürenin, 40 yıllık tarihin kısa bir özeti olduğunu kaydetti.

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.

Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de yaşanan gerginlik nedeniyle protestoculara elçilik binası önünden acilen ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.

Rasulayn'da PKK/YPG'nin bombalı saldırısını Mehmetçik önledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sızma girişiminde ağır darbe aldı
Sızma girişiminde ağır darbe aldı

Sızma girişiminde ağır darbe aldı

Nota verdiler
Nota verdiler

Nota verdiler

ABD Büyükelçiliği işgal edildi! Trump'tan sert tepki
ABD Büyükelçiliği işgal edildi! Trump'tan sert tepki

ABD Büyükelçiliği işgal edildi! Trump'tan sert tepki

Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor
Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor

Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.