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Dünya

Tüm denizcilere seslendi: İsrail'e kömür taşımayın!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, işgalci İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararı almasının ardından, tüm denizcilere bu ülkeye kömür taşımamaları için çağrıda bulundu.

AA20 Ağustos 2024 Salı 20:54 - Güncelleme:
Tüm denizcilere seslendi: İsrail'e kömür taşımayın!
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Petro, X sosyal medya platformundan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "Dünyadaki tüm denizciler, yerli halklarımız, Netanyahu'ya herhangi bir ülkeden kömür taşımayı reddetsin." ifadesini kullandı.

İsrail'e kömür ihracatının durdurulmasını eleştirenlere tepki gösteren Petro, "Filistinli çocuklar ve insanlık minnettar. Olan şey şudur: Kolombiya'da soykırım karşısında sessiz kalanlar, bunu anlamıyor." görüşünü paylaştı.

Bu arada, Petro hükümetinin İsrail'e kömür ihracatını yasaklama kararı almasına ülkedeki bazı siyasetçiler tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEK İÇİN KOLOMBİYA KÖMÜRÜ İLE BOMBA YAPIYORLAR"

Eski Sanayi ve Ticaret Müfettişi ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Pablo Felipe Robledo, ulusal basına yaptığı açıklamada, İsrail'e kömür ihracatının durdurulmasının serbest ekonomik rekabete aykırı olduğunu ve yasaların ihlal edildiğini savundu.

Petro, dün, X'ten, İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaşmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar." ifadesine yer vermişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
  • israil
  • gazze

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