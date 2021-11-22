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Dünya

Tüm dünya bunu izledi! Trump ''kahredici'' olarak niteledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin'de bir kişinin aracını Noel yürüyüşü yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin ölmesi ve 40'tan fazla kişinin yaralanmasını olayını tüm dünyanın bu trajediyi izlediğini vurgulayarak 'kahredici, korkunç ve çok iğrenç' olarak nitelendirdi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 21:23 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 21:23
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Trump, Waukesha kentinde bir sürücünün SUV aracı Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürmesi sonucu yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Tüm dünyanın bu trajediyi izlediğini vurgulayan Trump, "Bu olay, kahredici, korkunç ve çok iğrenç." ifadelerini kullandı.

Trump, dualarının Waukesha halkıyla olduğunun altını çizerek, "Bu korkunç suça yanıtlar bulmalıyız ve bu şiddet içerikli ve ahlaksız olayların bir daha yaşanmasını engellemeliyiz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada, Waukesha kentinde bir sürücünün aracı Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürdüğü görüntüler yer almıştı. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansımıştı.

Waukesha Polis Departmanı, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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