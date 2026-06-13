ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında imzalanması beklenen mutabakata ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını bildirdi.

Açıklamasında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı da hedef alan Trump, "Obama'nın İran ile yaptığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA), İran'ın altı yıl önce sahip olabileceği ve çoktan kullanmış olacağı bir nükleer silaha giden kolay ve engelsiz bir yoldu" ifadelerini kullandı.

Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür ederek şunları kaydetti:

Kendi yönetiminin İran politikalarının tamamen farklı olduğunu savunan Trump, "Benim İran ile anlaşmam bunun tam tersi; nükleer silahlara karşı bir duvar niteliğinde. Aslında artık nükleer silah istemiyorlar; satın alma, geliştirme ya da başka herhangi bir yolla da nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi.

Trump, anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın tüm ülkelere açık hale geleceğini belirterek, "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı herkese açılacak" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR PARA TRANSFERİ OLMAYACAK"

İran ile ilişkilerin önceki ABD yönetimlerine kıyasla çok daha iyi bir noktada olduğunu öne süren Trump, "Obama döneminde İran'a yüz milyarlarca dolar aktarıldı, buna 1,7 milyar dolarlık nakit ödeme de dahildi. Bizim anlaşmamız kapsamında ise herhangi bir para transferi olmayacak" dedi.

Trump ayrıca, İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyumunun bertaraf edilmesine ilişkin, "Her şey sakinleştiğinde, uygun zamanda, güçlü granit dağların derinliklerine gömülü 'nükleer tozu' alacağız ve bunları ya İran'da ya da ABD'de seyreltip tamamen imha edeceğiz" açıklamasını yaptı.

İran ve Orta Doğu ile uzun vadeli iş birliği hedeflediklerini vurgulayan Trump, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar boyunca çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarız bu süreç hızlı, kolay ve sorunsuz şekilde sonuçlanır. Aksi halde elimizde nihai bir alternatif bulunuyor; ancak buna bir daha başvurmak zorunda kalmamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanması beklenen anlaşmaya ilişkin, "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı herkese açılacak. Her şey sakinleştiğinde dağların derinliklerine gömülü 'nükleer tozu' alacağız ve bunları ya İran'da ya da ABD'de seyreltip tamamen imha edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde liderlerle ekonomik büyüme ve kalkınma, tedarik zinciri dayanıklılığı, yasa dışı göç ve yapay zeka gibi konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da ele alacağı bildirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde gelinen son aşamayı ve Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "ABD ile mutabakat yarın imzalanmayacak, beklememiz gerekiyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını ve anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ABD-İran konusunu ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın sona erdiğini açıklamasının ardından İsrail'deki siyasi analizler, Tel Aviv yönetiminde şaşkınlık ve kaygının hakim olduğunu ortaya koydu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nın yönetilmesi planının, petrolün millileştirilmesi gibi kalıcı bir girişim olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine düzenlediği hava saldırısında Reyhan beldesi muhtarı yaşamını yitirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri vurma girişiminde bulunan çok sayıda İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası medyada İran'a fon aktarıldığı yönünde yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki Sirik Limanı'nda patlama sesi duyulduğu belirtildi.

00:05 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabalarını ele aldı.

00:01 İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD'nin uzlaşması halinde çatışmaların sonlandırılmasına yönelik bir mutabakat zaptının imzalanmasına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.