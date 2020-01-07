Tüm gizemlerin arasında yeni iddia: Mossad'a çalışıyordu

star.com.tr 07.01.2020 17:01 - Güncelleme: 07.01.2020 17:03

Gazeteciler Dylan Howard, Melissa Cronin ve roman yazarı James Robertson'ın araştırmaları sonucu yazılan ve yakında piyasaya sürülecek Epstein: Dead Men Tell No Tales (Epstein: Ölüler Sır Vermez) adlı kitapta, Epstein ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in Mossad için çalıştıkları iddia ediliyor.

Kitaba göre Epstein, Doğu Avrupa Yahudi kökenli İngiliz gazete kralı iş insanı ve Ghislaine'nin babası Robert Maxwell aracılığıyla Mossad'a katıldı.

Ölümüyle ilgili kazadan suikaste kadar uzanan iddialar bulunan Maxwell, Kasım 1991'de denizde 68 boğuldu. Kısa bir süre sonra, Maxwell'in küresel yayın imparatorluğunu kurmak için emeklilik fonlarını hortumladığı ortaya çıktı.

1977-1987 yılları arasında İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nde üst düzey bir pozisyonda görev alan eski bir silah tüccarı Ari Ben-Menashe, Robert Maxwell'le 1980'lerde İran'a silah sevkiyatı işinde çalıştığını açıklamıştı.

İSRAİL NÜKLEER PROGRAMINI AÇIKLAMAK İSTEYEN TEKNİSYENİ O BİLDİRDİ

Cumhurbaşkanı Yitzhak Shamir'e yabancı istihbarat konusunda da tavsiyelerde de bulunan Ben-Menashe, Maxwell'in Mossad ile ilişkisinin bir başka kanıtı olarak, medya kralının İsrail yetkililerine İsrail'in nükleer programı hakkındaki bilgilerini gazeteye anlatmaya çalışan Mordehay adlı bir teknisyen hakkında bilgi uçurduğunu ileri sürdü.

Teknisyen Mordehay Vanunu, daha sonra bir ajan yardımıyla İtalya'da kaçırıldı ve İsrail'e getirildi. Burada kapalı kapılar ardında görülen bir mahkemede ihanetten 18 yıl hapse mahkum edildi.

Kitapta Arjantin'den Adolf Eichmann kaçırılması sorumlu ve 'süper casus' olarak anılan Mossad ajanı Rafi Eytan'ın, Mossad ile Maxwell'in bağlarını doğruladığı belirtiliyor.

Ari Ben-Menashe kitapta şöyle diyor:

'Ghislaine Maxwell, Epstein 'ı bizimle tanıştırdı ve onu grubumuzun bir parçası olarak kabul etmemizi istedi. Epstein Robert Maxwell'le takılmaya başlamıştı ve daha sonra Ghislaine ile birlikte Mosad'a katıldılar. Epstein'ın silah anlaşmalarına katılma emri İsrail istihbarat ajanlarından geliyordu. Çok fazla yetenekli değillerdi. Maxwell ve Epstein kendileri için bir iş buldular: Amerikan ve diğer siyasi figürlere şantaj...'

2 GÜN ÖNCE VASİYET BIRAKTI

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve cinsel amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, hakkındaki kadın ticareti suçlamalarından yargılanmayı bekliyordu.

10 Ağustos 2019 günü hücresinde ölü bulunan 66 yaşındaki eski bankerin kendini asarak intihar ettiği sonucuna varmıştı. Mahkeme tarafından yapılan araştırmalara göre, Epstein'in servetinin 577 milyon doları aştığını bildirmişti

Epstein'in ölümü sonrası, ilk olarak New York Post gazetesinde yer alan haberlere göre eski bankerin ölümünden iki gün önce imzaladığı vasiyet gereğince bu servet bir vakfa devredildi.

Gazetenin bir kopyasını yayımladığı 8 Ağustos tarihli vasiyetnameye göre Epstein'in serveti 1953 Vakfı adındaki bir vakfa gitti.

Belgede vakfa giden bu servetten tek tek kimlerin yararlanacağı belirtilmiyor.

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, zengin ve güçlü insanlarla iyi ilişkileri olan bir isimdi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD başkanlarından Bill Clinton ve İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew bir dönem arkadaşlık yaptığı isimler arasında.