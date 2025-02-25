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Dünya

Tüm kaynaklar seferber edilecek! İngiltere savunmayı güçlendirmeye çalışıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurdu.

AA25 Şubat 2025 Salı 16:40 - Güncelleme:
Tüm kaynaklar seferber edilecek! İngiltere savunmayı güçlendirmeye çalışıyor
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Starmer, ABD'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde güvenlik ve savunma harcamaları konularına ilişkin İngiltere Parlamentosunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek bu zamanların birleşik bir İngiltere'yi ve güvenliği sağlamak için ülkesinin tüm kaynaklarını seferber etmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin, Ukrayna'daki savaşa verdiği tepkiden gurur duyması gerektiğini dile getiren Starmer, bu tepkinin İngiliz halkının Ukraynalılara kapılarını açmasını da içerdiğini söyledi. Starmer, İngiliz halkının savaşın etkilerini artan fiyatlar yoluyla hissettiğinin de altını çizdi.

"Rusya sularımızda, hava sahamızda ve sokaklarımızda tehdit." diyen Starmer, İngiltere'nin yeni küresel dönemi "birlikte ve güçlü şekilde" karşılaması gerektiğini ifade etti.

"SAVUNMAYA 13,4 MİLYAR STERLİN DAHA FAZLA HARCAMA YAPILMASI ANLAMINA GELİYOR"

Starmer, ülkesinin savunma harcamalarına ilişkin de açıklamalarda bulunarak "GSYH'nin yüzde 2,5'ini savunmaya harcama taahhüdümüzü yerine getireceğiz ancak bunu öne çekerek 2027'de bu seviyeye ulaşacağız." dedi.

İngiliz Başbakan, bunun 2027'den itibaren her yıl savunmaya 13,4 milyar sterlin daha fazla harcama yapılması anlamına geldiğini dile getirdi.

Ülkesinin istihbarat servislerinin katkısına da işaret eden Starmer, bu katkı da birlikte ele alındığında 2027'den itibaren savunmaya yüzde 2,6 harcama yapacakları anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Starmer, Batı'nın savunma harcamaları konusunda daha ileri gitmesi gerektiğinin altını çizerek ekonomik ve mali koşullara bağlı olarak savunma harcamalarının ilerleyen dönemde GSYH'nin yüzde 3'üne çıkarılması planlarını da ortaya koydu.

SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ ARTIŞI FİNANSE ETMEK İÇİN DIŞ YARDIM KESİLECEK

İngiltere Başbakanı Starmer, ayrıca savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için dış yardım bütçesinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüleceğini duyurdu.

Starmer, "Parlamentoya, bunun yapmaktan mutlu olduğum bir duyuru olmadığını açıkça belirtmek isterim." diye konuştu.

ESKİ BAŞBAKAN, SAVUNMA HARCAMALARINI 2030'A KADAR 2,5'İNE ÇIKARACAKLARINI DUYURMUŞTU

Eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Nisan 2024'te yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2030'a kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,5'ine çıkaracaklarını duyurmuştu.

Sunak, bu taahhüdün gelecek 6 yıl içinde savunma harcamaları için 75 milyar sterlinlik ek finansman anlamına geldiğine işaret ederek "Ne harcayacağımıza ne zaman harcayacağımıza ve nasıl ödeyeceğimize dair net planımız var. Bu, İngiltere'yi Avrupa'nın açık ara en büyük, NATO'nun ise ikinci büyük savunma gücü haline getirecek bir plan." ifadelerini kullanmıştı.

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