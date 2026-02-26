İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8886
  • EURO
    51,9225
  • ALTIN
    7293.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tüm sınır hattını kapsayacak! Miçotakis'ten dikkat çeken Meriç kararı
Dünya

Tüm sınır hattını kapsayacak! Miçotakis'ten dikkat çeken Meriç kararı

Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Dedeağaç'ta Meriç Nehri sınırındaki çitin tüm sınır hattını kapsayacak şekilde genişletileceğine ilişkin yaptığı açıklamayı 'seçim öncesi hamle' olarak yorumladı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 16:08 - Güncelleme:
Tüm sınır hattını kapsayacak! Miçotakis'ten dikkat çeken Meriç kararı
ABONE OL

Yunanistan'da yayımlanan bazı haberlerde, Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisinin ön kongre etkinliğinde yaptığı konuşmada dile getirdiği sınır güvenliği ve çitin genişletilmesine yönelik planların, yaklaşan siyasi süreçle bağlantılı mesaj niteliği taşıdığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Haberlerde, Miçotakis'in açıklamalarında 2020 yılında Dedeağaç'ta Meriç Nehri sınırında yaşanan göç hareketliliğine atıfta bulunarak sınırların korunmasının hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladığı aktarıldı.

İÇ KAMUOYUNA YÖNELİK HAMLE

Başbakan'ın, çitin genişletilmesi planının düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliğinin artırılması amacı taşıdığını ifade ettiği belirtilirken, bazı yorumlarda söz konusu açıklamaların siyasi mesaj içerdiği ve iç kamuoyuna yönelik olduğu görüşüne yer verildi.

Miçotakis, konuya ilişkin konuşmasında, "Şubat 2020'de ülkemizin hibrit saldırıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde sınırlarımızı her şekilde korumanın mutlak öncelik olduğuna karar verdik. Bu adım, Avrupa'nın göç politikasında değişimin başlangıcı oldu. Meriç sınırındaki çitin genişletilmesini sürdüreceğiz ve bu yapı tüm sınır hattını kapsayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.