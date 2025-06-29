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Dünya

Tümü iptal edildi! Azerbaycan ile Rusya arasında derin kriz

Azerbaycan'la Rusya arasında 27 Haziran'da Rus güvenlik güçlerinin baskınıyla başlayan gerginlik tırmanırken, Moskova'nın tüm kültürel etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı.

AA29 Haziran 2025 Pazar 13:04 - Güncelleme:
Tümü iptal edildi! Azerbaycan ile Rusya arasında derin kriz
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Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya'nın Yekaterinburg bölgesindeki Azerbaycanlılara karşı etnik kökenleri sebebiyle Rus kolluk kuvvetlerince aleni şekilde hedefli şiddet ve yargısız infaz yapıldığı, genel olarak son dönemde benzer vakaların sistematik hal aldığı öne sürüldü.

Açıklamada, bu gerekçelerle Rusya'nın kamu ve özel kuruluşları tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi planlanan konser, festival, tiyatro oyunu, sergi ve benzeri tüm kültürel etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun geçmiş yıllarda işlenmiş bazı suçlarla ilgili soruşturma kapsamında düzenlendiği duyurulmuştu.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

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