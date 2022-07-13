Tunus, 5 düzensiz göç girişimini engelleyerek 84 kişiyi kurtardı

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebeli, Facebook sayfasında konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Cebeli, iki gün boyunca Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetlerine bağlı birimlerin, deniz sınırlarında 5 düzensiz göç teşebbüsünü engelleyerek 84 kişiyi kurtardığını kaydetti.

Kurtarılan 84 kişinin 64'ünün uyruğunun bilinmediğini belirten Cebeli, düzensiz göç girişiminde bulunan diğer kişilerin Tunus vatandaşı olduğunu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.