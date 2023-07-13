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Dünya

Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı, 25 göçmenin de kurtarıldığı bildirildi.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 23:26 - Güncelleme:
Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
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Tunus Ulusal Muhafız İdaresi tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, teftiş görevi yapan Deniz Kuvvetlerine bağlı birlikler, ülkenin güneyinde yer alan Safaks kenti açıklarında 13 göçmenin cansız bedenini denizden çıkardı, 25 göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinin vatandaşı olduğu belirtilen açıklamada, kurtarılan göçmenlerin yasal işlemler için ilgili birimlere sevk edildiği aktarıldı.

Göçmenlerin kaçmasına yardımcı olan bir insan kaçakçılığı şebekesinin de çökertildiği bilgisi verilen açıklamada, 5 yabancı uyrukludan oluşan şebekeye ait 4 bin dolar değerinde paranın da ele geçirildiği kaydedildi.

TUNUS AÇIKLARINDA GEÇEN HAFTA 10 DÜZENSİZ GÖÇMEN KAYBOLMUŞTU

Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, 9 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safaks kenti açıklarında 22 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin battığını belirtmişti.

Arama kurtarma çalışmaları neticesinde 11 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren Mesmudi, kurtarılan göçmenlerden alınan bilgilere göre 10 göçmenin kayıp olduğunu aktarmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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