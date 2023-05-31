Tunus açıklarında 4 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, düzensiz göç girişimlerini önlemeye yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülkenin çeşitli kıyı bölgelerinde son 3 günde güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu 26 göç girişiminin engellendiğini belirten Cebabli, "Pazartesi ve salı günleri doğu kıyılarında düzenlenen operasyonlarda 134'ü Tunuslu, diğerleri Sahra Altı Afrika ülkelerinden 656 düzensiz göçmen kurtarıldı. Güney kıyılarında salı ve çarşamba günleri düzenlenen operasyonlarda ise Sahra Altı Afrika ülkelerinden 32 göçmen kurtarıldı." bilgisini verdi.

Cebabli, operasyonlar esnasında 4 göçmenin cesedine ulaşıldığını aktardı.

Tunuslu yetkili ayrıca düzensiz göçmenlere yardım eden 4 kişinin gözaltına alındığını, 3 tekneye de el konulduğunu ifade etti.

NİSAN AYINDA 210 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ



Tunus'ta nisan ayında artan düzensiz göç girişimlerinde tekneleri alabora olan toplam 210 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.