Tunus açıklarında bir tekne alabora oldu! 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinin sosyal medya hesabından alabora olan tekneye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Zerzis kenti açıklarında yaklaşık 54 düzensiz göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları esnasında 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

Teknenin komşu ülkelerden birinden yola çıktığı aktarılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri ile Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Tunus'un kuzey kesiminde yer alan Binzert kenti açıklarında 12 Şubat'ta tekneleri alabora olan 17 düzensiz göçmen kaybolmuştu.

TUNUS'TA 2023 YILI İÇİNDE 1300 DÜZENSİZ GÖÇMEN KAYBOLDU

Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumundan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.