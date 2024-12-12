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Dünya

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Tunus'un doğusundaki Mehdiye kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin arızalanması ve alabora olması sonucu 27 kişi kurtarılırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 22:46 - Güncelleme:
Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
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Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mehdiye Deniz Muhafız birimlerinin, Mehdiye açıklarında bir grup düzensiz göçmeni taşıyan teknenin arızalandığına ilişkin acil bir rapor aldığı kaydedildi.

27 KİŞİ KURTARILDI

Acil kurtarma ekiplerinin derhal olay yerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, zorlu hava şartlarına rağmen 27 kişinin kurtarıldığı; 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Cansız bulunan düzensiz göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların limana sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

462 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CESEDİNE ULAŞILDI

Tunus Ulusal Muhafız Birliğinin haziran ayında yayımladığı raporda, 2023'te 714, 2024 yılı başından mayıs ayına kadar ise 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı paylaşılmıştı.

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