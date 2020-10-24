İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus aylar önce kapatılan sınır kapısını açma kararı aldı
Dünya

Tunus aylar önce kapatılan sınır kapısını açma kararı aldı

Tunus ile Libya arasında bulunan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle aylar önce kapatılan sınır kapısı Res Cedir açılacak.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 07:44 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 07:49
ABONE OL

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hişam Meşişi'nin, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ve bakanlık bürokratlarıyla görüştüğü belirtildi.

Toplantıda, Res Cedir sınır kapısının açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Meşişi'nin, salgının yayılmasını önlemek için iki taraf arasında yapılan protokole uyulması uyarısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Res Cedir sınır kapısının tam olarak ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Geçen hafta çarşamba günü Tunus'ta yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasında hava yolu ulaşımının açılması için ön anlaşmaya varılmıştı.

Tunus ile Libya arasında biri Res Cedir, diğeri Zehibe olmak üzere iki sınır kapısı bulunuyor. Kapıların ikisi de salgın nedeniyle kapatılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.