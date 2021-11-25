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Dünya

Tunus Başbakanı Buden Cezayir'de

Tunus Başbakanı Necla Buden, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'e geldi.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 17:23 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:23
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Cezayir yerel medyasında yer verilen haberde, başkent Cezayir'e gelen Buden, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman tarafından karşılandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevlendirildiği belirtilen Buden'in, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında iki ülke stratejik ilişkilerinin pekiştirilmesi ve iş birliğinin artırılması noktasında görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Cezayir Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ziyaretin iki kardeş ülkenin "kaliteli ilişkilerini" vurgulama kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

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