İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2020 Perşembe / 25 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8599
  • EURO
    7,8377
  • ALTIN
    397.636
  • BIST100
    118808
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus Başbakanı Fahfah'ın istifası kabul edildi
Dünya

Tunus Başbakanı Fahfah'ın istifası kabul edildi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın istifasını kabul ettiği bildirildi.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 18:42 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:42
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kays Said'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye, Başbakan Fahfah'ın istifasını aldığı ve kabul ettiğini bildirdiği bir mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Gannuşi'ye hükümeti kurmakla görevlendirilecek en ehil kişiyi belirlemek amacıyla istişarelerde bulunulacak parti, koalisyon ve parlamento bloklarının listesini hazırlaması için ikinci bir mektup da ulaştırdığı ve iki mektubun Anayasa uyarınca gönderildiği kaydedildi.

Başbakan Fahfah, istifasını dün Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu.

- Ne olmuştu?

Tunus'taki çok partili koalisyon hükümetinde Başbakan Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından çatırdamalar başlamıştı.

Fahfah suçlamaları reddederken koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi, hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

Fahfah, dün istifasını sunduktan sonra da güç mücadelesini sürdürerek Nahda Hareketinden 6 bakanı görevden almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.