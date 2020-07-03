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Dünya

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah: Koalisyon sezaryenle dünyaya geldi

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, Nahda Hareketi'ne ülkede var olan koalisyon hükümetine kanaat getirmesi ve ona yatırım yapması çağrısında bulundu. Navaat, 'Koalisyon sezaryenle dünyaya geldi, üyeler birbirini tanıma aşamasında.' değerlendirmesinde bulundu.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 07:18 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 07:18
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Özel haber sitesi Navaat'a açıklamalarda bulunan Fahfah, "Koalisyon sezaryenle dünyaya geldi, üyeler birbirini tanıma aşamasında" dedi.

Kabinesindeki üyelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede dayanışma halinde ve birbirlerine kenetlendiğini söyleyen Fahfah, koalisyonu oluşturan Parlamentodaki parti ve milletvekilleri düzeyinde koalisyon üyeleri arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu dile getirdi.

Fahfah, hükümetin kendisi için tanınan sürenin (5 yıl) tamamını doldurmak üzere geldiğini bugünkü gündemin koalisyonun güçlendirilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Hükümetin büyük ortağı Nahda Hareketi 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkede kalkınma ve zorunlu reformlar için geniş ulusal bir uzlaşı içinde siyasi kuşağın genişletilmesine duyulan ihtiyaca olan kanaatin tam olduğunu duyurmuş ve koalisyona muhalefetteki partilerden de katılımın olması gerektiğine dikkati çekmişti.

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