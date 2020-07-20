Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: Meclis çalışmalarına engel olunması kabul edilemez

AA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:55 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:55

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Said, Kartaca Sarayı'nda Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve Meclis Başkan Yardımcıları Semira eş-Şevaşi ve Tarık el-Fetiti ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Said görüşmede, "Pek çok mecliste şiddete varan karşılıklı can sıkıcı olaylar olabilir. Ancak anayasal kurumun çalışmalarının kesintiye uğratılması aşamasına ulaşması hiçbir ölçüye göre kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Meclisin ve bazı devlet kurumlarının gerektiği gibi işlemediğini ifade eden Said, "Anayasa'da yer aldığı üzere öncelikli görevim, devleti ve tüm kurumlarını, halkımızı ve çoğunluğun iradesini korumak." dedi.

Said, bu gidişatın devam edemeyeceğini, devletin korunması adına yasal yollara sahip olduklarını ve devlet kurumlarının çöküşü karşısında eli kolu bağlı durmayacağını kaydetti.

- GANNUŞİ'DEN DEMOKRASİNİN HEDEF ALINMASINA TEPKİ



Öte yandan Gannuşi de demokrasiyi hedef alan ve Meclisin çalışmalarını engelleyen güçlere tepki gösterdi.

Gannuşi, bugünkü Meclis oturumunda yaptığı konuşmada Tunusluların, bireysel ve toplumsal hak ve hürriyetleri alanındaki kazanımlarının korunması gerektiğini belirtti.

Demokrasinin onu zayıflatmak için yükselen seslerle mücadele edilerek güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gannuşi, Meclis başta olmak üzere devlet kurumlarının çalışmasını engelleyerek demokratik deneyimi hedef alan güçleri eleştirdi.

Tunus Parlamento Ofisi, 15 Temmuz'da Özgür Anayasa Partisi'nin, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin görevden alınması için Meclis çatısı altında gerçekleştirdiği eylemi kınamıştı.

- TUNUS MECLİSİNİN ÇALIŞMALARININ ENGELLENMESİ



Tunus Meclisi'nde 16 sandalyeye sahip Özgür Anayasa Partisi milletvekilleri 14 Temmuz'da, Genel Kurul salonunda eylem yapmış ve kürsüye çıkmaya çalışmıştı. Eylemler nedeniyle Meclis oturumları askıya alınmıştı.

Özgür Anayasa Partisi, 17 Temmuz'dan bu yana Meclis'te yürüttüğü eylemlere, Meclis Başkanı Gannuşi görevden alınıncaya kadar devam edeceğini ve oturum düzenlenmesine izin vermeyeceğini bildirmişti.

Tunus Parlamento Ofisi basın sorumlusu Nesrin el-Ammari ise Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne göre Meclis Başkanı'nın görevden alınabilmesi için 73 milletvekilinin imzasını taşıyan bir dilekçenin Meclis'e sunulması ve ardından yapılacak oylamada da 109 milletvekilinin evet oyu vermesi gerektiğini ifade etmişti.