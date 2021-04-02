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Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said: İş birliğinin geliştirilmesi ülkem için değişmez bir ilke

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 'Cezayir'le iş birliğinin geliştirilmesi' vurgusundan bulundu. Said, Cezayir'le iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin, ülkesi için değişmez bir ilke olduğunu ifade etti.

AA02 Nisan 2021 Cuma 07:19 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 07:19
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Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Bukadum'un görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sözlü mesajını Said'e ilettiği ifade edildi ancak mesajın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said görüşmede, Cezayir'le iş birliği, ortaklık ve koordinasyonun geliştirilmesinin, ülkesi için değişmez ve köklü bir ilke olduğunu vurguladı.

Said, Cezayirli mevkidaşı Tebbun'la iki kardeş halkın dayanışması için çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bukadum ise iki ülkenin şanlı bir geçmişe sahip olduğunu, halihazırda ortak sorunlarla karşı karşıya olduklarını ve kalkınma, barış ve istikrar konusunda da benzer hedefleri olduğunu dile getirdi.

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