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Dünya

Tunus Meclisi, AfCFTA Anlaşması'na katılımı oy birliğiyle onayladı

Tunus Meclisi, ülkenin, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anlaşması'na katılımını oy birliğiyle onayladı. Aanlaşma Afrika Birliği'ne üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler için kapsamlı ve karşılıklı yarar sağlayan bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 07:23 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 07:23
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Mecliste düzenlenen oturuma katılan 152 milletvekilinin tamamı karar lehinde oy kullandı.

Tunus hükümeti, AfCFTA Anlaşması'nı 21 Mart 2018'de Ruanda'nın başkenti Kigali'de imzalamıştı.

Söz konusu anlaşma, Afrika Birliği'ne üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler için kapsamlı ve karşılıklı yarar sağlayan bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

AfCFTA Anlaşması, 1,2 milyarı aşkın nüfusuyla ve yıllık 3 trilyon doları aşan ticaret hacmiyle Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri konumuna yükseltiyor.

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