İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0393
  • EURO
    8,4061
  • ALTIN
    462.936
  • BIST100
    1091.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Tunus Meclisi ve halkı Lübnan halkıyla dayanışma içindedir''
Dünya

''Tunus Meclisi ve halkı Lübnan halkıyla dayanışma içindedir''

Beyrut Limanı'ndaki patlamadan duydukları üzüntüyü dile getiren Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Tunus parlamentosunun, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15
ABONE OL

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gannuşi, Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Tunus milletvekilleri ve tüm Tunus halkı bu üzücü hadise karşısında Lübnan halkıyla dayanışma içindedir." diyen Gannuşi, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Gannuşi, kardeş Lübnan halkına gereken tüm yardımların yapılması için seferber olacaklarını vurguladı.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.