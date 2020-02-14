İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0653
  • EURO
    6,5742
  • ALTIN
    306.736
  • BIST100
    120255
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus Nahda Hareketi: Mevcut listeyle yeni kabineye güvenoyu vermeyeceğiz
Dünya

Tunus Nahda Hareketi: Mevcut listeyle yeni kabineye güvenoyu vermeyeceğiz

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim Haruni, hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'a, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

AA14 Şubat 2020 Cuma16:11 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:11

Haruni, Şura Konseyi toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Fahfah'ı, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Kays Said'e mevcut haliyle sunmama ve daha fazla istişarede bulunmaya çağırdı.

Fahfah'ın hazırladığı kabinenin taraflar arasında dengesizlik içerdiğini kaydeden Haruni, bu durumda Nahda Hareketi'nden güvenoyu alamayacağını belirtti.

Haruni, ulusal birlik hükümeti kurulması yönündeki taleplerinin de altını çizdi.

Tunus Nahda Hareketi Şura Konseyi Üyesi Muhsin es-Sudani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, taleplerinin karşılanmadığına dikkati çekerek, Fahfah'ı, istişarelere devam etmeye ve sunulacak yeni kabineyi iyileştirmeye davet etti.

- HÜKÜMETİN KURULMA SÜRECİ

Tunus'ta Ekim 2019'da yapılan genel seçimde, 217 sandalyeli Meclis'te Nahda Hareketi Partisi 52 milletvekiliyle 1'inci olurken, 38 milletvekiliyle Tunus'un Kalbi Partisi de 2'nci sırada yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Said, genel seçimi 1'inci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabinesinin, 10 Ocak'ta Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fahfah, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını; 10 partinin bulunduğu küçültülmüş bir hükümet kuracağını ifade etmişti. Fahfah, gerçek anlamda bir muhalefet olmadan demokrasiden söz edilemeyeceğini söylemişti.

Nahda lideri Raşid Gannuşi ile 4 Şubat'ta bir araya gelen Fahfah, görüşmeye ilişkin açıklama yapmayı reddetmişti. Gannuşi ise 5 Şubat'taki açıklamasında, Tunus'un Kalbi Partisi'nin dışlanması halinde Fahfah hükümetinin Meclis'te güvenoyu alamayacağını söylemişti.

Fahfah'ın hazırladığı yeni kabine listesini bugün Cumhurbaşkanı Said'e sunması bekleniyor.

20 yıl sonra gelen bebek sevinci

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı
Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler
HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.