İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Temmuz 2020 Cumartesi / 13 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8612
  • EURO
    7,7521
  • ALTIN
    392.135
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus Parlamento Ofisi'nden 'İhvan' oturum talebine ret
Dünya

Tunus Parlamento Ofisi'nden 'İhvan' oturum talebine ret

Tunus Parlamento Ofisi, Özgür Anayasa Partisi tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İHVAN) terör örgütü listesine alınması için Parlamento Genel Kurulunda tartışılması amacıyla sunulan talebi reddetti. Nahda Hareketi Milletvekili Seyyid el-Fircani daha önce yaptığı açıklamada konunun Tunus'u hiçbir şekilde ilgilendirmediğini bunun yurtdışı kaynaklı ajandalardan ibaret, saf ve boş bir konu olduğunu söylemişti.

AA04 Temmuz 2020 Cumartesi 07:20 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 07:20
ABONE OL

Parlamento Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İhvan'ın terör örgütü olarak sınıflandırılması hedefiyle parlamentoda görüşülmesi için yapılan talebin incelendiği ve Genel Kurul oturumu gündemine alınmadığı belirtildi.

Açıklamada, Genel Kurul gündemine alınmamasının iç tüzüğe aykırı olduğu ve sunulan talepte "yeni terör suçu" sınıflandırması bulunduğu bunun da yasama alanına girdiği ifade edildi.

Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Nahda Hareketi Milletvekili Seyyid el-Fircani, konunun Tunus'u hiçbir şekilde ilgilendirmediğini bunun yurtdışı kaynaklı ajandalardan ibaret, saf ve boş bir konu olduğunu söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.