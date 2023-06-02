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Dünya

Tunus, Türkiye ile güvenlik işbirliğini genişletmek istiyor

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, ülkesinin Türkiye ile derin ve güçlü ilişkileri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini genişletmek istediğini belirtti.

AA2 Haziran 2023 Cuma 22:12 - Güncelleme:
Tunus, Türkiye ile güvenlik işbirliğini genişletmek istiyor
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Tunus İçişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Faki, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

İki ülke arasında ortak öneme sahip alanlardaki mevcut işbirliği yollarının ele alındığı görüşmede Tunus İçişleri Bakanı Faki, ülkesinin Türkiye ile derin ve güçlü ilişkileri olduğunu belirterek, iki ülke arasında güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve bunun geliştirilmesi yollarının ele alındığı kaydedildi.

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