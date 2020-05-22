İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7957
  • EURO
    7,4267
  • ALTIN
    378.91
  • BIST100
    102454
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus ve Moritanya Cumhurbaşkanları Mağrip Arap Birliği'ni canlandırmak istiyor
Dünya

Tunus ve Moritanya Cumhurbaşkanları Mağrip Arap Birliği'ni canlandırmak istiyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, Mağrip Arap Birliği'ni (MAB) canlandırmanın yeni yollarını araştırmaya karar verdi.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 09:46 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 09:48
ABONE OL

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Moritanyalı mevkidaşı Gazvani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, MAB'ın etkinleştirilmesi ve iki ülkenin halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Said ve Gazvani, MAB fikrini, yeni bir gelecek inşa etmek isteyen gençlerin beklentileri seviyesine yükseltmenin yeni yolları üzerinde düşünülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Cezayir, Fas, Libya, Moritanya ve Tunus'un üye olduğu Mağrip Arap Birliği, 17 Şubat 1989'da Fas'ın Marakeş kentinde kurulmuştu. Ancak Birlik uzun süredir etkin faaliyet göstermiyor.

19 Mayıs üzerinden TRT'yi karalamaya kalkan Ayşenur Arslan rezil oldu!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.