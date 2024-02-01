Tunus ve Umman'dan İsrail tepkisi! ''Uluslararası hukuku ihlal etmekten vazgeçmeye zorlanmalı''

Tunus ile Umman, uluslararası toplumun İsrail'i Filistin'deki saldırıları uluslararası ve insancıl hukuku ihlal etmeyi durdurmaya zorlaması gerektiğini açıkladı.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ve Ummanlı mevkidaşı Bedir el-Busaidi başkanlığında Maskat'ta düzenlenen 16. Ortak İstişare Toplantısının sona ermesinin ardından iki ülke Dışişleri Bakanlıklarından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamalara göre, Tunus ve Umman Dışişleri Bakanları, uluslararası toplumun İsrail'e Filistin topraklarına yönelik saldırılarını, uluslararası ve insancıl hukuku ihlal etmesini durdurmaya zorlaması gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarda ayrıca, Filistin halkına karşı işlenen suçların faillerinin cezalandırılması ve Filistinlilerin meşru haklarını geri kazanmalarını sağlamak için fiili eylemde bulunulması gerekliliğine işaret edildi.

Tunus ve Umman Dışişleri Bakanları 16. Ortak İstişare Toplantısında sağlık, ulaştırma, eğitim, yüksek öğrenim, turizm, kültür, gençlik, spor, diplomatik eğitim, istihdam, mesleki eğitim ve din işleri alanlarında 14 mutabakat zaptı ve idari program imzaladı.