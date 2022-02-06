Tunus Yargı Konseyi Başkanı'na göre Cumhurbaşkanı Said'in fesih planı yasal değil

AA 6 Şubat 2022 Pazar 16:04 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 16:04

Buzahir, Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararı alacağını duyurmasının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Konseyi kapatma çağrılarının meşru olmadığını söyleyen Buzahir, "Yüksek Yargı Konseyini feshetmenin hukuki veya anayasal geçerliliği yok, Konseyi feshetmek yasal değil. Konsey görevini yapmaya devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından Konseyin işleyişine devam ettiğini belirten Buzahir, "O dönemde alınan kararlar devletin işleyişini yeniden sağlamayı amaçladığı için yargı mensupları ya da Konsey bu kararnamelere ilişkin bir açıklama yapmadı." diye konuştu.

Parlamentonun çalışmalarının askıya alındığını hatırlatan Buzahir, "Meclisin feshedilmesi nasıl anayasa aykırı ise Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesinin de kanuni bir meşruiyeti yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in feshetme niyetini açıkladığı videoda halkı Konseye karşı gösteri yapmaya çağırdığını kaydeden Buzahir, "Meclisin kapatılması için Meclis üyelerini seçen halkı sokağa davet edebilirsiniz ama Konsey üyeleri doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Bu tür kararlar çözüme yönelik kararlar değil." diye konuştu.

- SAİD DESTEKÇİLERİNDEN GÖSTERİ



Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabında bugün paylaşılan videoda, Said, Yüksek Yargı Konseyini feshetme niyetini açıklamıştı.

Said, "Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus'ta Said'i destekleyen 25 Temmuz Hareketi, Yüksek Yargı Konseyinin kapatılması talebiyle bugün başkentteki Konsey binası önünde bir protesto eylemi düzenleyecek.

- TUNUS'TAKİ SİYASİ KRİZ



Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı, 19 Ocak'ta da Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını duyurmuştu. Said'in bu kararı birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.