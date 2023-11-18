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Dünya

Tunuslu grafiti sanatçılarından Filistin'e destek

Tunuslu grafiti sanatçıları, başkent Tunus'ta aralarında kavşak, okul ve kamu binalarının da yer aldığı birçok duvara çizdikleri grafitiler ile İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek mesajı veriyor.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 11:31 - Güncelleme:
Tunuslu grafiti sanatçılarından Filistin'e destek
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Duvarlara çizilen resimlerin çoğunda, Filistin ve Tunus bayrakları, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve diğer direniş sembolleri yer alıyor.

Tunus'un Zehruni semtinde yer alan Kültürel Düşünce Derneği üyesi Muhammed Eşref eş-Şabani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinden genç grafiti sanatçısı Hasan el-Vargi'nin Filistin davasına destek için mahalle duvarlarının kullanılmasına önayak olduğunu söyledi.

Vargi'ni ve arkadaşlarının Filistin ve Arap dünyasının direniş sembollerini çizmeye başladığını belirten Şabani, "Mahalledeki gençler uzun mesafelere rağmen Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli kardeşlerimize desteklerini bu şekilde ifade etmek istedi, biz de onlara destek olduk. Mahallemizdeki 18 Ocak Lisesi'nin duvarları da dahil olmak üzere birçok yerde grafiti sanatını icra etmelerinin yolunu açtık." dedi.

"GRAFİTİ İLE FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİNE DESTEK OLMAK İSTEDİK"

Grafiti sanatçısı Vargi, grafiti çalışması ile hem şehri güzelleştirmek hem de Filistin halkının mücadelesine destek olmak istediklerini söyledi.

Vargi, "Gazze'de yaşanan zulüm ortada, mahalledeki gençler olarak biz de kendimizce onlara destek vermek istedik. Desteğimizi yaptığımız duvar resimleriyle somutlaştırmayı hedefledik. Duvar resimlerinde, Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar uzanan hak ve adalet mücadelesini anlatmaya çalıştık. Ayrıca, Filistin direnişinin önemli isimlerinden olan Tunuslu mühendis Muhammed Zevari'ye de yer verdik." diye konuştu.

Tunus'taki grafiti sanatçılarının çoğunun toplumsal sorunlara ve Filistin davasına duyarlı olduğunu belirten Vargi, bu tür çalışmaların gençler arasında farkındalığı arttırmaya yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Arap yöneticilere, Tunus'taki mahalle sakinleri olarak kalbimizin Filistin halkıyla beraber olduğunu ve Filistin'in yanında olduğumuz mesajını çizdiğimiz grafiteler ile gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

"ADALETSİZLİĞE KARŞI GRAFİTİ SANATI"

Tunus'taki grafiti sanatçılarını destekleyen Kardeşlik Sanatı Derneği Direktörü Hüseyin Melal de grafiti ve diğer sokak sanatlarının her zaman bir mesaj taşıdığını ve toplumsal kaygıyı yansıtmayı amaçladığını söyledi.

Filistin davasının genel olarak sokak sanatlarında her zaman yer edindiğini dile getiren Melal, "Tunus'ta sanatla uğraşan aktivistlerin çoğu, rejimin ya da kurumların insanlara dayattığı adaletsizlikleri ve toplumsal konuları ön plana çıkarmayı hedefliyor. Grafiti sanatı, mazlumların fikirlerini ifade etmesine dayanan bir ifade biçimidir. Kendini ifade eden sanatçı çoğunlukla, halkının ve Filistin davasının kaygılarını eserlerine yansıtır." ifadelerini kullandı.

Tunus'taki yöneticilerin Filistin davasını desteklediği için grafiti sanatçılarının Filistin'e destek mesajlarının yer aldığı eserlerini yapmada herhangi bir engelle karşılaşmadıklarını vurgulayan Melal, "Çoğu zaman grafiti yapmak istediğimizde yerel yönetimlerden izin almamız gerekiyor. Fakat, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Filistin'e destek mesajlarının yer aldığı eserler için kimseden izin almamıza gerek kalmadı. İsteyen her sanatçı bu konuda çalışmalarını rahatça sergiledi." diye konuştu.

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