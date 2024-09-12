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Dünya

Tunus'ta 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Tunus'un güney kıyıları açığında tekneleri alabora olan biri bebek diğerleri kadın 6 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 18:51 - Güncelleme:
Tunus'ta 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
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Monastir ve Mehdiye Bölgesi Mahkeme Sözcüsü Ferid Bin Cuha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam biri bebek diğerleri kadın olmak üzere Sahra Altı Afrika ülkesinden 6 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Monastir kenti açıklarında alabora olduğunu belirten Cuha, teknede kaç kişi olduğu yönünde bilgilerinin olmadığını aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cuha, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Tunus Ulusal Muhafız Birliğinin haziran ayında yayımladığı rapora göre, 2024 yılı başından mayıs ayına kadar 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

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