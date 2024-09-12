Tunus'ta 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Monastir ve Mehdiye Bölgesi Mahkeme Sözcüsü Ferid Bin Cuha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam biri bebek diğerleri kadın olmak üzere Sahra Altı Afrika ülkesinden 6 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Monastir kenti açıklarında alabora olduğunu belirten Cuha, teknede kaç kişi olduğu yönünde bilgilerinin olmadığını aktardı.

Cuha, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.



Tunus Ulusal Muhafız Birliğinin haziran ayında yayımladığı rapora göre, 2024 yılı başından mayıs ayına kadar 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

